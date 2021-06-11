В этом году у жителей Беларуси средний чек на покупки в российских интернет-магазинах по сравнению с прошлым годом вырос на 10% - до 47 белорусских рублей (здесь и дальше по курсу ЦБ РФ на 7 июня 2021 г). К таким выводам пришли аналитики ЮKassa, сравнив платежи жителей республики в российских интернет-магазинах в мае 2020-2021 годов с аналогичным периодом 2019-2020 годов.

В исследовании учитывались платежи жителей Минска, Бреста, Гродно, Могилева, Витебска и других городов через ЮKassa - из электронных кошельков, банковских карт и других способов оплаты.

За последние несколько лет число платежей в интернете у жителей Беларуси менялось незначительно. С мая 2020 по май 2021 года количество покупок в российских интернет-магазинах было на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов. Такой рост в прошлом году аналитики ЮKassa объясняют тем, что пандемия подтолкнула к покупкам в интернете даже тех людей, кто раньше от них сознательно отказывался.

Между тем с мая 2020 по май 2021 года по сравнению с годом ранее больше всего покупок, оплаченных в интернете, выросло в категориях франшизы - на 76%, товаров с физической доставкой - на 18%, на услуги - на 11%.

Чаще всего белорусы заказывают в интернет-магазинах косметику, гаджеты, бытовую технику, товары для ремонта и продукты. Так, больше всего за год увеличилось число покупок персональных и бытовых услуг (в 8 раз), косметики и парфюмерии (в 2 раза), гаджетов и бытовой техники (на 38%), товаров для строительства и оборудования (на 34%), продуктов питания (на 18%) и других.

Самый большой средний чек в 2021 году был в категории франшизы –– 458 белорусских рублей (годом ранее – 286 рублей). Высокий средний чек в сегменте туризма – 267 белорусских рублей (220 рублей), товаров с доставкой – 139 белорусских рублей (115 рублей), образования – 117 белорусских рублей (115 рублей).

Больше всего покупок в интернет-магазинах в мае 2020-2021 годов по сравнению с аналогичным периодом годом раньше было сделано в Минске - рост на 49%, в Гродно - на 6%. При этом обороты платежей в Гродно выросли на 11%, в Минске - на 6%.

Самый высокий средний чек за одну покупку у жителей Минска – 61 белорусский рубль (годом ранее – 54 рубля), в лидерах жители Борисова – 46 белорусских рублей (38 рублей), Гродно – 40 белорусских рублей (как и годом ранее), Витебска – 39 белорусских рублей (35 рублей).