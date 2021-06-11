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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ НА 5,4%
14:54 11.06.2021
Продовольственные товары в Минске в мае 2021 года подорожали по сравнению с апрелем 2021 года на 0,6%, с начала года – на 5,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в мае 2021 года составил 9,1%. В январе-мае 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 7,2%.
Непродовольственные товары в мае 2021 года подорожали по сравнению с апрелем на 1,7%, с начала года – на 7,2%. Рост цен в мае 2021 года к маю 2020 года составил 14,3%. В январе-мае 2021 года к январю-маю 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 11,7%.
Цены на услуги в мае 2021 года снизились по сравнению с апрелем на 0,7%, с начала года – выросли на 3,9%. При этом годовой рост цен на услуги в мае 2021 года составил 8,9%. В январе-мае 2021 года к январю-маю 2020 года цены рванули вверх на 8,7%.
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