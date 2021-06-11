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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА НЕ ДОПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ СВЫШЕ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
14:10 11.06.2021
Индивидуальный предприниматель из Березовского района скрывал от налогообложения выручку, полученную от реализации производственного оборудования субъектам хозяйствования Брестской и Гомельской областей. Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники Кобринского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области и налоговой инспекции по Березовскому району.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2016-2020 годах коммерсант не отражал в отчетности сведения о сделках, а в налоговых декларациях указывал недостоверные данные об объектах налогообложения и суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет. Как следствие, в бюджет не поступило свыше 100 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
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