Индивидуальный предприниматель из Березовского района скрывал от налогообложения выручку, полученную от реализации производственного оборудования субъектам хозяйствования Брестской и Гомельской областей. Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники Кобринского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области и налоговой инспекции по Березовскому району.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2016-2020 годах коммерсант не отражал в отчетности сведения о сделках, а в налоговых декларациях указывал недостоверные данные об объектах налогообложения и суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет. Как следствие, в бюджет не поступило свыше 100 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.