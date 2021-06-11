Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июня 2021 года выросло до почти 403,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 403 тыс. 845 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 396 тыс. 650 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1187 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2958 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1026 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 16 тыс. 999 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 500 тыс. 351 тест.

Более 671,4 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 372,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.