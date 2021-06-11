Потребительские цены в Минской области в мае 2021 года выросли по сравнению с апрелем 2021 года на 0,9%, с начала года – на 5,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года цены увеличились на 9,4%, а по сравнению с январем-маем прошлого года – на 8,6%.

Продовольственные товары в мае 2021 года подорожали по сравнению с апрелем на 1,3%, с начала года – на 5,6%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в мае составил 9,1%. За январь-май 2021 года цены подорожали к уровню января-мая 2020 года на 7,9%.

Цены на непродовольственные товары выросли в мае текущего года на 0,5%, с начала года – на 4,8%. При этом рост цен на непродовольственные товары в мае 2021 года к маю 2020 года составил 9,9%. За январь-май 2021 года к уровню января-мая 2020 года цены подскочили на 9,6%.

Стоимость услуг в мае 2021 года по сравнению с апрелем 2021 года снизилась на 0,4%, с начала года – выросла на 4,7%. В мае 2021 года цены на услуги по сравнению с маем 2020 года подскочили на 9,5%. За январь-май текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 9,2%.