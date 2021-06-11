ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛ 5,3%


12:53 11.06.2021

Потребительские цены в Минской области в мае 2021 года выросли по сравнению с апрелем 2021 года на 0,9%, с начала года – на 5,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года цены увеличились на 9,4%, а по сравнению с январем-маем прошлого года – на 8,6%.

Продовольственные товары в мае 2021 года подорожали по сравнению с апрелем на 1,3%, с начала года – на 5,6%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в мае составил 9,1%. За январь-май 2021 года цены подорожали к уровню января-мая 2020 года на 7,9%.

Цены на непродовольственные товары выросли в мае текущего года на 0,5%, с начала года – на 4,8%. При этом рост цен на непродовольственные товары в мае 2021 года к маю 2020 года составил 9,9%. За январь-май 2021 года к уровню января-мая 2020 года цены подскочили на 9,6%.

Стоимость услуг в мае 2021 года по сравнению с апрелем 2021 года снизилась на 0,4%, с начала года – выросла на 4,7%. В мае 2021 года цены на услуги по сравнению с маем 2020 года подскочили на 9,5%. За январь-май текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 9,2%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.06.2021
валюта курс
EUR 3.0383
USD 2.4976
RUB 3.4590
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0232 -0.0151
USD 2.4810 -0.0166
RUB 3.4629 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0200 3.0260
USD 2.4800 2.4850
RUB 3.4570 3.4670
подробнее

Конвертация в банках
на 11.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2200
EUR/RUB 87.3000 87.6000
USD/RUB 71.7000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте