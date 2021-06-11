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ЭКОНОМИКА РБ
ШКОЛА КОУЧИНГА ВПЕРВЫЕ ОТКРЫТА В БГУ
12:45 11.06.2021
Школа коучинга впервые открыта в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ее слушателями могут стать все желающие студенты, магистранты, аспиранты университета. Инициатором данного проекта выступила доцент Института бизнеса БГУ Наталья Плавник.
Деятельность школы позволит ее участникам сформировать личностные и профессиональные компетенции, получить квалифицированную помощь в самореализации и достижении намеченных целей.
В школе планируется изучение тем по мотивации человека, стрессоустойчивости, лидерства, тайм-менеджмента и др. Занятия организуются два раза в месяц по четыре академических часа. Уроки не связаны друг с другом, поэтому слушатели самостоятельно могут сформировать свой образовательный курс в соответствии с предложенными темами. Формат обучения очно-дистанционный.
Первое занятие «Расширяем зону комфорта» пройдет 10 июня. Здесь участники узнают о стрессе и преодолении этого состояния, научатся работать со своими убеждениями, познакомятся со специальными техниками для преодоления дискомфорта при решении важных личных и профессиональных задач.
Стать слушателем школы на любом этапе ее работы. Для этого необходимо зарегистрироваться и заполнить гугл-форму.
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