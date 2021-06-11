Школа коучинга впервые открыта в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ее слушателями могут стать все желающие студенты, магистранты, аспиранты университета. Инициатором данного проекта выступила доцент Института бизнеса БГУ Наталья Плавник.

Деятельность школы позволит ее участникам сформировать личностные и профессиональные компетенции, получить квалифицированную помощь в самореализации и достижении намеченных целей.

В школе планируется изучение тем по мотивации человека, стрессоустойчивости, лидерства, тайм-менеджмента и др. Занятия организуются два раза в месяц по четыре академических часа. Уроки не связаны друг с другом, поэтому слушатели самостоятельно могут сформировать свой образовательный курс в соответствии с предложенными темами. Формат обучения очно-дистанционный.

Первое занятие «Расширяем зону комфорта» пройдет 10 июня. Здесь участники узнают о стрессе и преодолении этого состояния, научатся работать со своими убеждениями, познакомятся со специальными техниками для преодоления дискомфорта при решении важных личных и профессиональных задач.

Стать слушателем школы на любом этапе ее работы. Для этого необходимо зарегистрироваться и заполнить гугл-форму.