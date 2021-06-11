ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ШКОЛА КОУЧИНГА ВПЕРВЫЕ ОТКРЫТА В БГУ


12:45 11.06.2021

Школа коучинга впервые открыта в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ее слушателями могут стать все желающие студенты, магистранты, аспиранты университета. Инициатором данного проекта выступила доцент Института бизнеса БГУ Наталья Плавник.

Деятельность школы позволит ее участникам сформировать личностные и профессиональные компетенции, получить квалифицированную помощь в самореализации и достижении намеченных целей.

В школе планируется изучение тем по мотивации человека, стрессоустойчивости, лидерства, тайм-менеджмента и др. Занятия организуются два раза в месяц по четыре академических часа. Уроки не связаны друг с другом, поэтому слушатели самостоятельно могут сформировать свой образовательный курс в соответствии с предложенными темами. Формат обучения очно-дистанционный.

Первое занятие «Расширяем зону комфорта» пройдет 10 июня. Здесь участники узнают о стрессе и преодолении этого состояния, научатся работать со своими убеждениями, познакомятся со специальными техниками для преодоления дискомфорта при решении важных личных и профессиональных задач.

Стать слушателем школы на любом этапе ее работы. Для этого необходимо зарегистрироваться и заполнить гугл-форму.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.06.2021
валюта курс
EUR 3.0383
USD 2.4976
RUB 3.4590
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0232 -0.0151
USD 2.4810 -0.0166
RUB 3.4629 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0200 3.0260
USD 2.4800 2.4850
RUB 3.4570 3.4670
подробнее

Конвертация в банках
на 11.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2200
EUR/RUB 87.3000 87.6000
USD/RUB 71.7000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте