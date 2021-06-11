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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВЫРОСЛИ НА 14,7%
12:39 11.06.2021
В бюджет Минской области за январь-май 2021 года поступило 1691,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 410,0 млн рублей, в местные бюджеты – 1281,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, сумма поступлений в консолидированный бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 14,7%, или на 217,0 млн рублей в сопоставимых ценах.
В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 499,9 млн рублей, или 29,6% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 328,9 млн рублей (19,4%), налогу на прибыль – 221,2 млн рублей (13,1%), налогу на добавленную стоимость – 195,4 млн рублей (11,6%), акцизам – 74,4 млн рублей (4,4%), налогу при упрощенной системе налогообложения 66,1 млн рублей (3,9%), налогу на недвижимость – 47,6 млн рублей (2,8%).
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