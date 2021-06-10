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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ ФАБРИКИ «СПАРТАК» ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ В БАКУ
12:04 11.06.2021
Кондитерская фабрика «Спартак» участвует в Национальной экспозиции Беларуси на 26-й международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan-2021, которая проходит 10-12 июня в Баку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», фабрика «Спартак» на выставке в Азербайджане представила не только новинки, но и классические наборы шоколадных конфет, линейку горького шоколада с добавками, а также другую продукцию.
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