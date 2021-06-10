В Брестской области количество индивидуальных предпринимателей на 1 июня 2021 года к аналогичному периоду 2020 года увеличилось на 1119 и составило 36 125.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за январь-май 2021 года ими уплачено в бюджет 38,4 млн рублей налогов и других платежей, что на 5,2 млн рублей, или на 15,7% больше, чем за сопоставимый период 2020 года.

Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 5,1%.

Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и составляет 54,7% от общей суммы поступлений индивидуальных предпринимателей, 24,5% приходится на плательщиков, применяющих общий порядок налогообложения, 20,8% составляют поступления от плательщиков единого налога.