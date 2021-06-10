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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТНОЕ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУС МОЖНО ПРОЙТИ НА ВОКЗАЛЕ СТАНЦИИ МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ


11:19 11.06.2021

Белорусская железная дорога совместно с Минским городским центром гигиены и эпидемиологии организовали на вокзале станции Минск-Пассажирский работу филиала лаборатории по обследованию на COVID-19 для пассажиров железнодорожного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на вокзале открыт кабинет забора материалов, сами лабораторные исследования проводятся на базе Минского городского ЦГиЭ.

Филиал лаборатории расположен на первом этаже высотного административного здания, которое расположено с левой стороны от основного здания вокзала, вход осуществляется со стороны первого перрона. Проход к нему обозначен указателями.

Средняя пропускная способность филиала лаборатории на железнодорожном вокзале – около 200 человек в день. Тестирование проводится по предварительной электронной записи на сайте Минского городского ЦГиЭ. Запись на проведение тестирования открывается по пятницам с 9:00 на шесть дней следующей недели (кроме воскресенья).

Режим работы лаборатории следующий: понедельник-пятница - 09:00-18:00, суббота - 09:00-12:00, технический перерыв - 12:00-13:00.

Для проведения исследования необходимо иметь: копию паспорта (страница с пропиской, страницы 31-33); копию билета или другого документа, подтверждающего выезд; документ, подтверждающий оплату.

Выдача результатов исследований на следующий день после забора материала с 09:00 до 11:00. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00.

Стоимость ПЦР-исследования составляет: для резидентов Беларуси – 39 рублей 80 копеек; для нерезидентов – 57 рублей 58 копеек.
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