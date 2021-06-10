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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОС НА 29,8%
10:58 11.06.2021
В январе-апреле 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 23 753,1 млн долларов США, в том числе экспорт – 11 411 млн долларов, импорт – 12 342,1 млн долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-апреля 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 129,8%, экспорт – 135,3%, импорт – 125,1%.
По итогам января-апреля 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 26,1%, импорт – на 8,9%.
Средние цены экспорта выросли на 7,3%, импорта – на 14,8%.
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