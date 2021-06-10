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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «БРЕСТМАШ» ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ НОВЫЙ ВАРИАНТ МИКРОАВТОБУСА МАЗ


10:35 11.06.2021

Резидент СЭЗ «Брест» ОАО «Брестмаш» планирует выпуск обновленного варианта грузопассажирского микроавтобуса МАЗ.

Как сообщает сайт СЭЗ, на предприятии, в частности, проводится сборка микроавтобусов МАЗ-281040 (пассажирский 16-ти местный вариант) и МАЗ-365022 (грузовой вариант). Производство машин осуществляется под брендом «МАЗ» в рамках совместного проекта холдинга «БелавтоМАЗ» и китайской корпорации JAC Motors.

В настоящее время речь идет о выпуске нового варианта, который получается путем существенной доработки модели МАЗ-365022 с использованием комплектующих деталей местного производства, в том числе автостекл, сидений и других. Таким образом, автомобиль становится грузопассажирским, а в документах марка-модель теперь указывается: МАZ-365022 BRESTMASH 343004. VIN-номер содержит информацию о том, что микроавтобус собран в Бресте.

В автомобиле – девять мест с водителем. Имеется два разделенных отсека – пассажирский и грузовой. В салоне можно разложить столик, создать дополнительные удобства в пути следования и на стоянке.

Заслуживает внимания тот факт, что управлять автомобилем может водитель с правами категории «В», так как технически допустимая масса микроавтобуса 3500 кг. Следовательно, за проезд по платным автодорогам Беларуси собственнику данного автомобиля платить не придется.

ОАО «Брестмаш» – резидент СЭЗ «Брест» с 2015 года – производитель современного технологического оборудования для предприятий пищевой промышленности, комплектующих для газовых и электрических бытовых плит, участник программы по выпуску запасных частей к грузовым и пассажирским автомобилям.

Вхождение в 2013 году ОАО «Брестмаш» в холдинг «БелавтоМАЗ» открыло новые возможности для развития предприятия. Изготовление комплектующих для производства автомобильного транспорта, крупноузловая сборка грузовых и пассажирских автомобилей стало важным направлением деятельности ОАО «Брестмаш».
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