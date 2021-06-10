На начало 2021 года в Гомельской области насчитывалось 497 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за последние 10 лет их число увеличилось на 176 хозяйств, или на 54,8%.

На 1 января 2021 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 30,3 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 20,9 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные и пахотные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились более чем в 2 раза.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,5 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,3 раза, животноводства – в 2,8 раза.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2020 году она составила 1,7% (в 2010 году – 1%): в производстве продукции растениеводства увеличилась с 1,4% до 2,7%, животноводства – с 0,4% до 1%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (около 70%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится почти 70% производимой фермерами продукции.

В 2020 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 36,3 тыс. тонн, картофеля – 38,6 тыс. тонн, овощей – 20,2 тыс. тонн.

Удельный вес производства овощей в общем объеме производства по области составил 7,1%, картофеля – 5%, зерна – 3,3%. Доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 1,8 раза, картофеля – в 2,7 раза, зерна – в 3,1 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2020 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 1,4%, молока – 1,4%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 20,2%.