ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА МАЙ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ


09:38 11.06.2021

Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за май 2021 года индексироваться не будут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, по информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за май 2021 г. к апрелю 2021 г. составил 100,6%. Индекс потребительских цен за май 2021 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки.

«Таким образом, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за май 2021 г. индексации не подлежат», - отметили в министерстве.

Также не будет индексироваться минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 г в размере 400 рублей.

Кроме того, поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 мая 2021 г, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за май 2021 года также не подлежат.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за май 2021 г, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 273,27 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.06.2021
валюта курс
EUR 3.0383
USD 2.4976
RUB 3.4590
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0383 -0.0082
USD 2.4976 -0.0031
RUB 3.4590 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.0400
USD 2.4850 2.4950
RUB 3.4550 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 11.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2210
EUR/RUB 87.4500 87.9500
USD/RUB 71.8000 72.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте