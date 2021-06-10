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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА МАЙ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ
09:38 11.06.2021
Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за май 2021 года индексироваться не будут.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, по информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за май 2021 г. к апрелю 2021 г. составил 100,6%. Индекс потребительских цен за май 2021 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки.
«Таким образом, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за май 2021 г. индексации не подлежат», - отметили в министерстве.
Также не будет индексироваться минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 г в размере 400 рублей.
Кроме того, поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 мая 2021 г, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за май 2021 года также не подлежат.
Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).
Денежные доходы населения за май 2021 г, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 273,27 рубля.
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