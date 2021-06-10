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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 18,4 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, В ОТНОШЕНИИ 14,7 ТЫС. НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ


09:17 11.06.2021

За пять месяцев 2021 года в Беларуси зарегистрирован 18431 субъект хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 4052 юридических лица и 14 379 индивидуальных предпринимателей.

Так, в Брестской области зарегистрировано 316 юридических лиц и 1939 индивидуальных предпринимателей; в Витебской – 251 юрлицо и 1340 ИП; в Гомельской – 302 юрлица и 1645 ИП; в Гродненской – 253 юрлица и 1757 ИП; в Минской – 668 юрлиц и 2437 ИП; в Могилевской области – 238 юрлиц и 1323 ИП; в Минске – 1996 юрлиц и 3938 ИП.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 28 юридических лиц.

При этом в отношении 14726 субъектов хозяйствования (3875 юридических лиц и 10851 индивидуального предпринимателя) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).
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