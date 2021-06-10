Сегодня состоялось открытие зоны ожидания с системой электронной очереди в пункте пропуска «Каменный Лог».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, внедрение системы в «Каменном Логе» обусловлено расположением пункта пропуска на оживленной международной трассе M7 и его популярностью при выборе маршрута следования среди перевозчиков. В настоящее время с сопредельной литовской стороны – в пункте пропуска «Мядининкай» - начата реконструкция, из-за которой пропускная способность на данном участке белорусско-литовской границы снизилась в 1,5-2 раза. Реконструкция литовского пункта пропуска закончится не ранее чем через два года.

Ожидается, что использование электронной очереди и зоны ожидания позволит «разгрузить» пункт пропуска, а пребывание водителей сделать более комфортным. В перспективе проект будет внедрен в пунктах пропуска «Новая Гута», «Бенякони», «Берестовица» и «Привалка».

Зона ожидания, расположенная на территории транспортно-логистического центра «Каменный Лог-Белтаможсервис», работает ежедневно в круглосуточном режиме, включает порядка 150 машино-мест, а также магазин, кафе, санитарный блок, комфортабельный зал для клиентов, вендинг-аппараты и другое. В целях безопасности ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Бронирование электронной очереди доступно физическим и юридическим лицам на сайте как для грузовых, так и для легковых автомобилей и автобусов.

Это уже шестой пункт пропуска, в котором функционирует система электронной очереди. Впервые, в 2016 году, электронная очередь была положительно апробирована в пункте пропуска «Брест», после введена в эксплуатацию в пунктах пропуска «Котловка», «Григоровщина», «Урбаны», «Брузги».