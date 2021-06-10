МТС предложил новый тарифный план в линейке «Супер» – «СуперГолос».

В него входит неограниченное количество минут во все сети страны, безлимит мобильного интернета на мессенджеры и соцсети. Также предусмотрено 5 Гбайт на остальной интернет.

Абонентская плата на тарифе «Супер Голос» составит 24,9 рубля в месяц. Кроме безлимита на звонки, соцсети и мессенджеры, в пакет входит 5 Гбайт интернет-трафика на неограниченной скорости. Если его израсходовать, дополнительные объемы тарифицируются согласно условиям «Открытого интернета».

Подключиться или перейти на тариф «Супер Голос» можно в салонах связи и в мобильном приложении «Мой МТС».