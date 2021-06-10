|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МТС ЗАПУСТИЛ ТАРИФ «СУПЕР ГОЛОС» С БЕЗЛИМИТОМ НА ЗВОНКИ, СОЦСЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ
17:48 10.06.2021
МТС предложил новый тарифный план в линейке «Супер» – «СуперГолос».
В него входит неограниченное количество минут во все сети страны, безлимит мобильного интернета на мессенджеры и соцсети. Также предусмотрено 5 Гбайт на остальной интернет.
Абонентская плата на тарифе «Супер Голос» составит 24,9 рубля в месяц. Кроме безлимита на звонки, соцсети и мессенджеры, в пакет входит 5 Гбайт интернет-трафика на неограниченной скорости. Если его израсходовать, дополнительные объемы тарифицируются согласно условиям «Открытого интернета».
Подключиться или перейти на тариф «Супер Голос» можно в салонах связи и в мобильном приложении «Мой МТС».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2021
Курсы в банках
на 10.06.2021
Конвертация в банках
на 10.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте