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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 5,2%


17:23 10.06.2021

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 105,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-май текущего года цены выросли по сравнению с январем-маем 2020 года на 8,6%. При этом годовая инфляция в Беларуси в мае составила 9,4%.

Цены на продовольственные товары в мае выросли по сравнению с апрелем на 0,8%, с начала года - на 5,5%. В годовом выражении цены на продукты в мае выросли на 8,9%. За январь-май 2021 года к январю-маю 2020 года – на 7,7%.

Непродовольственные товары в мае подорожали на 0,8% по сравнению с апрелем, с начала года - на 5,6%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в мае на 10,6%. За январь-май 2021 года к январю-маю 2020 года – на 9,7%.

Цены и тарифы на услуги в мае 2021 года по сравнению с апрелем снизились на 0,2%, с начала года – выросли на 4,2%. В годовом выражении услуги в мае подорожали на 8,7%. За январь-май 2021 года к январю-маю 2020 года – на 8,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 104,5%.
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