Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июня 2021 года выросло до почти 402,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 402 тыс. 819 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 395 тыс. 463 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 1191 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2949 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 966 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 187 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 483 тыс. 352 теста.

Более 656 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 358 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.