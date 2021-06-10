Приемочная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым 10 июня 2021 года подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока БелАЭС.

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.

В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд. кВтч электроэнергии.