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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДПИСАН АКТ ПРИЕМКИ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС
14:11 10.06.2021
Приемочная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым 10 июня 2021 года подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока БелАЭС.
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.
В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд. кВтч электроэнергии.
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