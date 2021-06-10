ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОДПИСАН АКТ ПРИЕМКИ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС


14:11 10.06.2021

Приемочная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым 10 июня 2021 года подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока БелАЭС.

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.

В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд. кВтч электроэнергии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2021
валюта курс
EUR 3.0465
USD 2.5007
RUB 3.4694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0383 -0.0082
USD 2.4976 -0.0031
RUB 3.4590 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0360 3.0410
USD 2.4950 2.5000
RUB 3.4500 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2180
EUR/RUB 87.7000 88.2000
USD/RUB 72.2000 72.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте