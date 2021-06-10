На начало 2021 года в Витебской области насчитывалось 417 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за последние 10 лет их число увеличилось на 36 хозяйств, или на 9,4%.

На 1 января 2021 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 41,8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 25,7 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились в 2 раза, пахотные – в 1,9 раза.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,2 раза, в том числе продукции растениеводства – в 3,1 раза, животноводства снизился – на 28,6%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2020 году она составила 1,2% (в 2010 году – 0,6%): в производстве продукции растениеводства увеличилась с 0,7% до 2,2%, животноводства – снизилась с 0,4% до 0,3%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю в предыдущем году приходилось 85,3% производимой фермерами продукции.

В 2020 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 34,4 тыс. тонн, картофеля – 22,3 тыс. тонн, овощей – 11,9 тыс. тонн.

Удельный вес производства овощей в общеобластном объеме составил 5,9%, картофеля – 4%, зерна – 3,2%. Доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3,7 раза, картофеля – в 3,3 раза, зерна – в 2,7 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2020 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 0,2%, производстве молока – 0,6%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 11,2%.