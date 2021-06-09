Оператор МТС предложил новым абонентам тарифов «ИКС» три месяца бесплатно пользоваться домашним интернетом на скорости до 200 Мбит/с и интерактивным ТВ.

Воспользоваться этим можно по 31 августа 2021 года.

В течение первых трех месяцев после подключения новые абоненты тарифной линейки «ИКС» могут не платить абонплату. С 4-го по 12-й месяц стоимость Х5 со скидкой составит 20 рублей, Х6 — 30 рублей, X7 — 40 рублей в месяц. После этого ежемесячная стоимость составит 27,5, 38,5 и 52,5 рубля соответственно.

Помимо домашнего интернета, абоненты «Х5» могут подключить одну SIM-карту и пользоваться безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети за 7,5 рубля в месяц. Пользователям «X6» доступно подключение двух, а «X7» — четырех SIM-карт на таких же условиях. Дополнительно включены доступ к МТС ТВ и пакеты антивирусов.