Около 255 тысяч человек посетили Республиканскую научно-техническую библиотеку за 5 месяцев 2021 года, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 15%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, за этот период более 600 тысяч экземпляров документов выдано читателям РНТБ.

Одной из причин увеличения числа обращений и посещений библиотеки является подключение новых баз данных, таких как Scopus, Springer и ASTM Compass Abstract.

К слову, Scopus является одной из крупнейших баз данных, содержащих краткое описание и сведения о цитировании рецензируемой литературы: научных журналов, книг и материалов конференций. Содержит свыше 25000 наименований журналов от 5000 международных издателей в области общественных, естественных и гуманитарных наук, а также медицины, техники и искусства. На данный момент в Scopus около 80 миллионов записей, около 70 тысяч профилей организаций и 16 млн авторских профилей, полный тексты документов. База данных включает библиографические записи и рефераты на документы из мирового потока публикаций, содержит наукометрическую информацию о цитируемости рецензируемой литературы со встроенными библиометрическими инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. Качество данных Scopus признано ведущими университетами и исследовательскими организациями, использующими эту базу для оценки научно-исследовательской работы.

Springer – это международное издательство, специализирующееся на науке, технологиях и медицине. Библиотека подписана на SpringerLink Online Journals, которая содержит более 3000 журналов по широкому кругу дисциплин: медицина, экономика, инженерное дело, архитектура, строительство, транспорт. Все журналы являются рецензируемыми и индексируются в наукометрических базах данных, репозитариях и поисковых системах. Около 80% журналов издается на английском языке. В РНТБ доступны следующие предметные коллекции: материаловедение; компьютерные науки; земля и окружающая среда; инженерное дело.

ASTM Compass Abstract ресурс компании ASTM International – одного из ведущих разработчиков и издателей международных стандартов. В нем представлены библиографические сведения и аннотации на более чем 13 тысяч стандартов в области аэрокосмической, химической, строительной, ядерной, нефтеперерабатывающей и других отраслей производства, а также на 1 800 книг и 8 рецензируемых журналов.