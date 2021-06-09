ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ОКОЛО 255 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БИБЛИОТЕКУ


12:40 10.06.2021

Около 255 тысяч человек посетили Республиканскую научно-техническую библиотеку за 5 месяцев 2021 года, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 15%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, за этот период более 600 тысяч экземпляров документов выдано читателям РНТБ.

Одной из причин увеличения числа обращений и посещений библиотеки является подключение новых баз данных, таких как Scopus, Springer и ASTM Compass Abstract.

К слову, Scopus является одной из крупнейших баз данных, содержащих краткое описание и сведения о цитировании рецензируемой литературы: научных журналов, книг и материалов конференций. Содержит свыше 25000 наименований журналов от 5000 международных издателей в области общественных, естественных и гуманитарных наук, а также медицины, техники и искусства. На данный момент в Scopus около 80 миллионов записей, около 70 тысяч профилей организаций и 16 млн авторских профилей, полный тексты документов. База данных включает библиографические записи и рефераты на документы из мирового потока публикаций, содержит наукометрическую информацию о цитируемости рецензируемой литературы со встроенными библиометрическими инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. Качество данных Scopus признано ведущими университетами и исследовательскими организациями, использующими эту базу для оценки научно-исследовательской работы.

Springer – это международное издательство, специализирующееся на науке, технологиях и медицине. Библиотека подписана на SpringerLink Online Journals, которая содержит более 3000 журналов по широкому кругу дисциплин: медицина, экономика, инженерное дело, архитектура, строительство, транспорт. Все журналы являются рецензируемыми и индексируются в наукометрических базах данных, репозитариях и поисковых системах. Около 80% журналов издается на английском языке. В РНТБ доступны следующие предметные коллекции: материаловедение; компьютерные науки; земля и окружающая среда; инженерное дело.

ASTM Compass Abstract ресурс компании ASTM International – одного из ведущих разработчиков и издателей международных стандартов. В нем представлены библиографические сведения и аннотации на более чем 13 тысяч стандартов в области аэрокосмической, химической, строительной, ядерной, нефтеперерабатывающей и других отраслей производства, а также на 1 800 книг и 8 рецензируемых журналов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2021
валюта курс
EUR 3.0465
USD 2.5007
RUB 3.4694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0465 -0.0232
USD 2.5007 -0.0215
RUB 3.4694 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0380 3.0430
USD 2.4980 2.5020
RUB 3.4550 3.4630
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2180
EUR/RUB 87.7000 88.2000
USD/RUB 72.2000 72.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте