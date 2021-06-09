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ЭКОНОМИКА РБ
КОМБИНИРОВАННАЯ КОТЕЛЬНАЯ В КРУПКАХ ЗАМЕЩАЕТ 900 КУБ. М ИМПОРТИРУЕМОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
12:29 10.06.2021
В конце мая 2021 года в Крупкахи Минской области на предприятии КУП «Жилтеплострой» введена в эксплуатацию комбинированная котельная «Амкадор-Можа» суммарной мощностью 7,0 МВт.
Как Департамент по энергоэффективности, ввод котельной позволил вывести из эксплуатации старую котельную, работавшую на природном газе, а также за счет замещения около 900 м3 импортируемого природного газа снизить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии.
Стоимость объекта строительства по утвержденной сметной документации составила 8 356,24 тыс. рублей, из них 1200,0 тыс. рублей республиканского бюджета было направлено на приобретение оборудования.
Используемое топливо на котельной ‒ фрезерный торф, резервный вид топлива – природный газ. Доставка топлива осуществляется с ОАО «Туршовка».
На котельной установлен котел КВ-РМ-3Т мощностью 3,0 МВт, два котла КВ-РМ-1Т суммарной мощностью 2,0 МВт (каждый по 1,0 МВт). Производитель котельного оборудования – ООО «НПП Белкотломаш». Также установлен газовый котел Энтророс ТТ100 мощностью 2,0 МВт.
Система подачи топлива и система золоудаления механизирована. Котельная работает с качественно-количественным регулированием в соответствии с утвержденным температурным графиком. Химводоподготовка состоит из автоматической установки умягчения воды (G = 2.5 м3/ч, 2 шт.). Коэффициент полезного действия котлов – 84% на МВТ и 91,4% на газе.
Котельная предназначена для отопления, горячего водоснабжения жилищного фонда микрорайона и административных зданий г. Крупки. Присоединенная нагрузка потребителей составляет 4,82 Гкал/час: отопление – 2,8 Гкал/час, горячее водоснабжение – 2,02 Гкал/час. Планируемый годовой отпуск тепловой энергии составляет 7208 Гкал. Расчетный удельный расход топлива на выработку 1 Гкал составляет 171,36 кг у.т/Гкал при влажности торфа 46%, на газе – 156,22 кг у.т/Гкал.
В Крупском районе увеличится доля местных ТЭР в балансе котельно-печного топлива на 1500 т у.т.
Кроме того, в 2021 г. планируется ввести в эксплуатацию котельную в а.г. Ухвала суммарной тепловой мощностью 3,0 МВт. Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию применение нового более эффективного оборудования и снижение потерь в тепловых сетях позволит получить экономический эффект в объеме 351,8 т у.т./год.
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