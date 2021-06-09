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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРЕЧНЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ АРЕНДАТОРОВ ГОСИМУЩЕСТВА В МИНСКЕ 729 ДОЛЖНИКОВ
12:12 10.06.2021
Комитет «Минскгоримущество» обновил информацию об арендаторах, имеющих задолженность по оплате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в перечень недобросовестных арендаторов за 1 квартал 2021 года включено 729 должников. Задолженность погасили и были исключены из перечня за этот период 93 организации и предпринимателя.
С актуальными сведениями о недобросовестных арендаторах можно ознакомиться здесь.
Заключив договор аренды, некоторые организации и индивидуальные предприниматели нарушают свои обязательства по внесению арендной платы, не предпринимая никаких мер, направленных на разрешение возникающих сложностей.
Чтобы уменьшить риски заключения с такими арендаторами договоров аренды имущества, находящегося в собственности Минска, комитет «Минскгоримущество» аккумулирует информацию об арендаторах, имеющих задолженность по оплате свыше трех месяцев, и ежеквартально размещает информацию о них в открытом доступе на сайте Мингорисполкома.
Опубликование такого перечня позволяет стимулировать ответственность арендаторов по выполнению своих обязанностей и избежать вреда их деловой репутации.
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