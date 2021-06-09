Лидская обувная фабрика планирует поставлять спецобувь белорусским предприятиям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», планируется, в частности, поставлять спецобувь предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, кондитерской отрасли, ветеринарии, животноводческих комплексов и птицефабрик. Сейчас проходит согласование технических заданий и организовывается опытная носка тестовых образцов обуви.

«Все это – результат участия предприятия в Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО», которая прошла в индустриальном парке «Великий камень», - отметили в концерне.