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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИДСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВЛЯТЬ СПЕЦОБУВЬ БЕЛОРУССКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ


11:56 10.06.2021

Лидская обувная фабрика планирует поставлять спецобувь белорусским предприятиям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», планируется, в частности, поставлять спецобувь предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, кондитерской отрасли, ветеринарии, животноводческих комплексов и птицефабрик. Сейчас проходит согласование технических заданий и организовывается опытная носка тестовых образцов обуви.

«Все это – результат участия предприятия в Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО», которая прошла в индустриальном парке «Великий камень», - отметили в концерне.
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