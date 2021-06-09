|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛИДСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВЛЯТЬ СПЕЦОБУВЬ БЕЛОРУССКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
11:56 10.06.2021
Лидская обувная фабрика планирует поставлять спецобувь белорусским предприятиям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», планируется, в частности, поставлять спецобувь предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, кондитерской отрасли, ветеринарии, животноводческих комплексов и птицефабрик. Сейчас проходит согласование технических заданий и организовывается опытная носка тестовых образцов обуви.
«Все это – результат участия предприятия в Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО», которая прошла в индустриальном парке «Великий камень», - отметили в концерне.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2021
Курсы в банках
на 10.06.2021
Конвертация в банках
на 10.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте