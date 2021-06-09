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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,5 РАЗА


11:34 10.06.2021

На начало 2021 года в Брестской области насчитывалось 765 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за последние 10 лет их число увеличилось более чем в полтора раза.

На 1 января 2021 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 37,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 21,9 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились в 2,3 раза, пахотные – в 2 раза.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции крестьянских (фермерских) хозяйств в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 4,7 раза, в том числе продукции растениеводства – в 4,7 раза, животноводства – в 3,1 раза.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2020 году она составила 5,3% (в 2010 году – 1,6%): в производстве продукции растениеводства увеличилась с 2,9% до 11,6%, животноводства – с 0,1% до 0,3%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится 97% производимой фермерами продукции.

В 2020 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 40,4 тыс. тонн, картофеля – 97,6 тыс. тонн, овощей – 204,5 тыс. тонн, свеклы сахарной – 21,2 тыс. тонн.

Удельный вес производства овощей в общеобластном объеме составил 50,6%, картофеля – 8,8%, свеклы сахарной – 2,9%, зерна – 2,8%. Доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3,6 раза, картофеля – в 3,4 раза, свеклы сахарной – в 1,5 раза, зерна – в 4 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2020 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 0,4%, в производстве молока – 0,2%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 6,1%.
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