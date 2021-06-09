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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ АККРЕДИТОВАННЫЕ В БЕЛАРУСИ ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕШЛИ НА НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


11:13 10.06.2021

Практически все аккредитованные в Беларуси лаборатории перешли на новые требования. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации работ по аккредитации Белорусского государственного центра аккредитации (БГЦА) Илья Демидов на вебинаре «Современные вызовы аккредитации», который прошел 9 июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, 1 июня 2021 г. истек переходный период по внедрению требований, идентичных новой версии ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Этот основополагающий стандарт был принят в 2017 г., а переходный период должен был завершиться в конце ноября 2020 г., однако в связи с пандемией COVID-19 срок был продлен.

В Беларуси в процессе перехода на новые требования участвовали более 2000 аккредитованных испытательных и около 50 калибровочных лабораторий, которые проводят исследования (испытания/измерения) и калибровку в самых различных сферах – пищевой, легкой, химической, строительной, электротехнической и других отраслях.

Внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, который идентичен ISO/IEC 17025:2017, будет способствовать повышению уровня компетентности в деятельности отечественных лабораторий, обмену информацией и опытом, упрощению процедур признания результатов проводимых ими исследований на региональном и международном уровне, и, как следствие, содействовать повышению качества выпускаемой продукции и ее экспортного потенциала.

Кроме того, на вебинаре были рассмотрены вопросы совершенствования нормативно-правовых основ аккредитации в Республике Беларусь, итоги аккредитации лабораторий в 2020 г. и планы работы на 2021 г.

В работе вебинара приняли участие около 180 специалистов органов по сертификации, испытательных и калибровочных лабораторий, органов госуправления.
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