Минздрав Беларуси в Telegram-канале прокомментировал проблемы с получением второй дозы вакцины «Спутник V» в некоторых минских поликлиниках.

Согласно информации, Минздрав ожидает из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента.

«На сегодня коллеги из Российской Федерации завершают проведение процедуры контроля качества вакцины, которая была произведена на мощностях РУП «Белмедпрепараты». Планируется, что в гражданский оборот данная вакцина поступит к концу недели», - говорится в сообщении.

В стране более 656 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 358 тыс. - прошли полный курс вакцинации. По наличию вакцины на сегодняшний момент и до конца недели в стране имеется в наличии более 150 тыс. доз первого компонента и более 30 тыс. доз второго.

«С учетом возникшей вчера ситуации с отсутствием вакцины в некоторых поликлиниках столицы, сегодня будет перераспределен второй компонент вакцины. Отметим, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества»,- отмечают в ведомстве.

В Беларуси сейчас проходят первый и второй этапы вакцинации - прививки получили практически все, подавшие заявки, медицинские и фармацевтические работники, специалисты социальной сферы и сферы образования, а также взрослые, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Это те граждане, у кого наиболее высокий риск заражения COVID-19 в силу их профессиональной деятельности и других условий. Также вакцинируются те, кто имеет высокий риск тяжелого течения COVID-19 – в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями.

Что касается сроков введения второго компонента, то интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») может быть с 21 дня до 90 дней.