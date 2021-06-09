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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 150 РАБОТНИКОВ КГК БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ


09:58 10.06.2021

Более 150 работников Комитета госконтроля Беларуси будут контролировать ход вступительной кампании. Такая информация прозвучала на первом заседании госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2021 году, которое состоялось 9 июня в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, основной задачей госкомиссии является контроль за предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования.

«Традиционно контроль будет организован на трех уровнях: на уровне госкомиссии, созданной решением Главы государства, областных комиссий и комиссий в учреждениях образования, – отметил глава контрольного ведомства Дмитрий Баско. – Контроль будет осуществляться на всех этапах вступительной кампании, всего задействовано более 150 работников Комитета госконтроля. Их основная задача – организовать работу на достойном уровне, чтобы вступительные испытания прошли в спокойной и деловой атмосфере».

Дмитрий Баско обратил внимание абитуриентов и их родителей на необходимость соблюдать все требования законодательства.

Для обеспечения деятельности госкомиссии создана рабочая группа, которую возглавляет начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Юлия Авхукова.

Комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний будут работать в учреждениях высшего и среднего специального образования. Председателями таких комиссий являются члены госкомиссии, заместителями – работники Комитета госконтроля, членами – представители государственных органов и организаций системы образования, общественных организаций.

Для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний, на базе Комитета госконтроля Беларуси, областных комитетов госконтроля организована работа «горячей линии», будет осуществляться личный прием абитуриентов и их родителей.
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