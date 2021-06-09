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ЭКОНОМИКА РБ
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ RDF-ТОПЛИВА ПРЕДСТАВИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ECOLOGY EXPO-2021
09:27 10.06.2021
Белорусская цементная компания приняла участие в I Международной специализированной экологической выставке-форуме Ecology Expo-2021, которая собрала в Минске более 100 экспонентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, холдинг «БЦК» был представлен ОАО «Красносельскстройматериалы» по трем направлениям: использование RDF-топлива, экологическая керамика и рекреационные возможности санатория «Пралеска», филиала № 6 ОАО «Красносельскстройматериалы».
Особый интерес у гостей выставки вызвал готовящийся к запуску пилотный проект – технологическая линия по использованию RDF-топлива. Партнером предприятия по реализации проекта станет Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов.
Производство RDF-топлива представляет собой сортировку твердых коммунальных отходов, при которой из общей массы удаляется органика, а определенные горючие составные части измельчаются и прессуются. Это невозможные для дальнейшего использования бумага, картон, текстиль, резина, кожа, дерево. Полученное на мусороперебатывающем заводе RDF-топливо будет направляться в ОАО «Красносельскстройматериалы» для дальнейшего его применения при производстве клинкера сухим способом. Предприятие находится всего в 70 км от областного центра.
Планируется, что альтернативное топливо на 40% заменит используемый сейчас уголь.
Реализацию проекта по производству RDF-топлива предусматривает Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года.
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