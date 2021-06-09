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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РАССКАЗАЛИ О НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЯХ В БЕЛАРУСИ


18:09 09.06.2021

В общереспубликанском банке вакансий заявлено более 87 тыс. вакансий, из них более 60% – по рабочим профессиям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, наибольшее количество вакансий на полный рабочий день заявлено организациями следующих видов экономической деятельности:

промышленность – 16,8 тыс. вакансий. Наиболее востребованы: швея (1,3 тыс. вакансий), слесарь-ремонтник (569 вакансий), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (558 вакансий), слесарь механосборочных работ (501 вакансия), водитель автомобиля (437 вакансий);

сельское, лесное и рыбное хозяйство – 12,4 тыс. вакансий. Наиболее востребованы: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (1,7 тыс. вакансий), оператор машинного доения (1 тыс. вакансий), животновод (914 вакансий), водитель автомобиля (830 вакансий), ветеринарный врач (477 вакансий);

строительство – 10,1 тыс. вакансий. Наиболее востребованы: каменщик (735 вакансий), штукатур (701 вакансия), плотник (429 вакансий), маляр (424 вакансии), облицовщик-плиточник (375 вакансий);

здравоохранение и социальные услуги – 8,9 тыс. вакансий. Наиболее востребованы: медицинская сестра-специалист (2,4 тыс. вакансий), врач-специалист (2,3 тыс. вакансий), санитар(ка) (1,1 тыс. вакансий), фельдшер-лаборант (352 вакансии), помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи (255 вакансий);

оптовая и розничная торговля – 8,2 тыс. вакансий. Наиболее востребованы: продавец (1,7 тыс. вакансий), контролер-кассир (1,2 тыс. вакансий), грузчик (603 вакансии), повар (360 вакансий), водитель автомобиля (272 вакансии).

Наиболее востребованы у соискателей следующие вакансии: водитель (190 тыс. поисковых запросов), бухгалтер (159 тыс. поисковых запросов), инженер (106,5 тыс. поисковых запросов), юрисконсульт (71,8 тыс. поисковых запросов), экономист (61,3 тыс. поисковых запросов) и врач (52,4 тыс. поисковых запросов).
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