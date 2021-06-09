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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА 2021 ГОДА НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В МИНСКЕ ПРИНЯТО 408 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
18:03 09.06.2021
С начала 2021 года на учет нуждающихся в столице принято 408 многодетных семей. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, каждой из них уже предложен вариант улучшения жилищных условий.
Всего в Минске на сегодня в очереди находятся почти 6 тыс. многодетных семей, из них более 4 тыс. уже улучшают жилищные условия.
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