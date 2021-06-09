ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» начало испытания нового аэродромного тягача БЕЛАЗ-54010.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, техника предназначена для буксировки воздушных судов с взлетной массой до 150 тонн. Испытания опытного образца с получением сертификата соответствия планируется завершить к концу 2021 года.

Машина имеет двигатель DEUTZ мощностью 136 л.с. с электронной системой управления и диагностики, современную автоматическую гидромеханическую трансмиссию с шестью ступенями переднего хода и тремя заднего, усиленные ведущие мосты со встроенными многодисковыми тормозами.

Кроме того, тягач имеет- гидравлическое рулевое управление, которое обеспечивает четыре режима руления – отдельно каждым из мостов, движение крабом, поворот передними и задними колесами навстречу друг другу для уменьшения радиуса и т.д.

Производителей подобной техники в мире немного. БЕЛАЗ готовится занять свою долю рынка в этом сегменте и вывести на рынок полный ряд техники для обслуживания аэропортов, в первую очередь аэродромных тягачей. Уже изготовлены и поставлены потребителям аэродромные тягачи БЕЛАЗ-7427 для буксировки самолетов с взлетной массой до 600 тонн. Проектируется машина для буксировки воздушных судов с взлетной массой до 260 тонн. Вся техника соответствует техническим требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).