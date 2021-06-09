На начало 2021 года в Минской области насчитывалось 862 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за последние 10 лет их число увеличилось на 50,4%.

На 1 января 2021 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 50,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 37,1 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились в 2,6 раза, пахотные – в 2,4 раза.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 3,5 раза, в том числе продукции растениеводства – в 3,9 раза, животноводства – на 77,2%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2020 году она составила 2,1% (в 2010 году – 0,9%), в производстве продукции растениеводства увеличилась с 1,5% до 4,3%, животноводства – с 0,3% до 0,4%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (свыше 70%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится почти 90% производимой фермерами продукции.

В 2020 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 52,1 тыс. тонн, картофеля – 128,7 тыс. тонн, овощей – 73,3 тыс. тонн, свеклы сахарной – 47,8 тыс. тонн, фруктов и ягод – 7 тыс. тонн.

Удельный вес производства овощей в общеобластном объеме составил 16,5%, картофеля – 10,4%, фруктов и ягод – 3,1%, свеклы сахарной – 3,1%, рапса – 3,1%, зерна – 2,3%. Доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3,2 раза, картофеля – в 4,3 раза, фруктов и ягод – в 7,8 раз, свеклы сахарной – в 3,1 раза, рапса – в 6,2 раза, зерна – в 3,3 раза.