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ЭКОНОМИКА РБ
ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЕ CLOD ПО ПОИСКУ И ВЫБОРУ ОДЕЖДЫ СТАЛО ПРИЗЕРОМ КОНКУРСА BELARUS ICT START-UP AWARD
17:24 09.06.2021
Онлайн-приложение Clod по поиску и выбору одежды заняло третье место на конкурсе Belarus ICT Start-up Award. Состязание прошло в рамках XXVII Международного форума «ТИБО–2021» и включало номинации «Лучший молодежный стартап-проект» и «Лучший инновационный проект».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, онлайн-приложение отмечено в номинации «Лучший молодежный стартап-проект». Его авторами являются третьекурсники Института бизнеса Артем Лебедев, Дарья Семенчук, Глеб Дапкюнас, Ирина Жолнерович, Арина Карнилова. Также в команду разработчиков вошел пятикурсник БГУИР Никита Аникиевич. Платформа включает список популярных среди пользователей магазинов. Ее функционал позволяет оперативно составить из различных брендов и коллекций новые образы, узнать о наличии нужной модели, ее размер и адрес продажи, а также оценить сочетание вещей до их приобретения. Также в галерее мобильного сервиса можно копировать образы других пользователей со схожей комплекцией и дополнять коллекции новыми аксессуарами.
Кроме того, технология по восстановлению загрязненных нефтепродуктами грунтов «Land Scape» пятикурсника биологического факультета Дмитрия Сандригайло была представлена в номинации «Лучший инновационный проект». По результатам конкурса проект получил право присвоения статуса резидента Минского городского технопарка без прохождения экспертного совета, а также возможность экспертной оценки от инновационного центра по разработке и коммерциализации новых технологий «Сколково» (Россия).
Авторы разработок являются резидентами Стартап-центра БГУ. Данный статус присваивается студентам, аспирантам, ученым и сотрудникам университета по итогам презентации инноваций и их отбора экспертным советом и позволяет молодым предпринимателям получить юридические, маркетинговые и консультационные услуги, проводить исследования в научных лабораториях БГУ.
Belarus ICT Start-up Award – это конкурс стартап-проектов, которые имеют перспективу дальнейшего развития и соответствуют направлениям Международного форума «ТИБО».
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