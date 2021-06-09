5,3 млн рублей уплатили в бюджет Бобруйска индивидуальные предприниматели за январь-апрель 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля поступлений в бюджете города составила 5,5%.

Поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения составили 2,9 млн рублей, единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 0,8 млн рублей, подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 0,7 млн рублей, НДС – 0,6 млн рублей, в том числе НДС, взимаемому налоговыми органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь – 0,3 млн рублей.

На 1 мая на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит 5499 индивидуальных предпринимателей. Количество ИП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 87 человек.