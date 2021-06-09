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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «САВУШКИН ПРОДУКТ» ПРОВЕЛ РЕДИЗАЙН УПАКОВКИ ОДНОЙ ИЗ ЛИНЕЕК СВОИХ ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКОВ


16:46 09.06.2021

«Савушкин продукт» провел редизайн упаковки одной из линеек своих глазированных сырков.

Теперь лакомство, ранее известное по бренду «Березка», выпускается под описательным именем «Плюш».

Центральным элементом упаковки стало изображение веселого мишки, причем для каждого вида сырка придуман свой индивидуальный герой. На сырках с ароматом ванили и сгущенным молоком – белые медведи, на десертах со вкусом какао - бурые, а на вареной сгущенке – коала. При этом, каждый медвежонок – особый, со своим характером.

В верхней части упаковки сохраняются логотип бренда «Березка» и бело-синие «шашечки», которые присутствовали в прежней упаковке. Они служат связующим элементом для преемственности дизайна.

Новая упаковка помогает сделать глазированные сырки «Плюш» более узнаваемыми, а потребители с ее помощью смогут быстрее находить на полках магазинов десерт с любимым вкусом. Кашированная фольга обладает повышенной прочностью на разрыв и прокол, а также хорошо сохраняет качественные параметры продукта.

Под описательным именем «Плюш» выходят глазированные сырки, изготовленные по классической рецептуре из нежного творога с добавлением сливочного масла. Ванильный сырок «одет» в хрустящую шоколадную глазурь, все остальные – в привычную мягкую. Вес каждого сырка – 45 граммов. В настоящий момент линейка «плюшевых» сырков насчитывает 4 вкуса. При соблюдении температурного режима от 2 до 6 градусов они могут храниться до 20 суток.

Глазированные сырки «Плюш» в кашированной фольге уже поступили в продажу во все крупные магазины и торговые сети республики.
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