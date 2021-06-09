БГУ занял 295-е место в мировом рейтинге QS, поднявшись вверх на 22 позиции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это лучший результат университета за всю историю участия в QS. Новый выпуск рейтинга опубликован 9 июня.

В 2020 году БГУ был ранжирован 317-м, в 2019 году - 351-м, в 2018 году - 354-м. Из других белорусских вузов в QS представлен БНТУ в группе 751-800 и БГУИР - 1001-1200-я позиция. Всего в мире насчитывается около 30 тыс. вузов.

Попадание в первую тысячу является признаком престижности университета и его признания на международной образовательной арене. Позиции в рейтинге играют определяющую роль при выборе вуза иностранными гражданами, а также упрощают процедуру признания дипломов за границей.

Глобальный рейтинг университетов QS является самым популярным и упоминаемым в мире источником информации об университетах. Его критериями выступают количественные данные о высшем учебном заведении: количество студентов и преподавателей, цитирование научных трудов, число иностранных преподавателей и студентов, результаты опросов академических экспертов и работодателей со всего мира. Опрос формируют 50% рейтинговой оценки. Положительная динамика позиции БГУ в QS обусловлена улучшением репутации университета среди экспертов, а также увеличением числа иностранных обучающихся. В нынешнем году подготовку в БГУ проходят порядка 4300 иностранцев. В 2020 году — 3500, в 2019 – 2500. Среди всех ранжированных вузов согласно опросу работодателей БГУ занимает 237 место, в 2020 году — 268.

Согласно новой версии рейтинга, БГУ повторно опередил польские университеты и традиционно вузы Литвы и Украины: Варшавский университет разместился на 308 месте, Вильнюсский университет – 400, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 511–520. Из эстонских вузов лучшие позиции у Университета Тарту (300).

Российский список вузов в рейтинге представлен 48 учреждениями. Лидерами остаются МГУ им. М.В. Ломоносова (78), Санкт-Петербургский государственный университет (242) и Новосибирский государственный университет (246).

Тройку лидеров QS составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, университет Оксфорда и Стэнфордский университет.

Рейтинг QS вместе с Шанхайским и THE входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых рейтингов. Эти известные рейтинговые агентства оценивают деятельность лучших 1000–1500 вузов мира. Всего в мире существует 15 глобальных рейтингов и десятки менее авторитетных, разнообразных тематических, предметных и региональных перечней. БГУ присутствует в рейтингах 12 агентств, в том числе 7 предметных рейтингах.