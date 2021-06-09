Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июня 2021 года выросло до почти 401,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 401 тыс. 853 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 394 тыс. 272 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1035 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2939 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 834 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 612 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 466 тыс. 165 тестов.

Более 641,6 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 345,5 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.