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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСНЕФТЬ НАМЕРЕНА ПЕРЕЙТИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКОВ-КАЧАЛОК СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА


14:32 09.06.2021

ГПО «Белоруснефть» планирует в 2021 году полностью перейти на использование станков-качалок собственного производства.

Как пишет портал neft.by, в конце мая в Белоруснефти изготовили уже сотый станок-качалку. Производством этого оборудования занимается одно из подразделений компании – ПУ «Нефтебурсервис».

Проект по организации производства СК-12-3000-5000 стартовал в 2015 году. Подготовка и реализация плана мероприятий заняли несколько месяцев. Главным в этом проекте стало обеспечение необходимыми материалами, технические возможности и профессионализм работников управления. В результате все получилось. После заводских испытаний в конце 2015 года начались опытно-промысловые работы. Первый станок-качалку собственного изготовления смонтировали на скважине № 42 Речицкого нефтяного месторождения.

Образец признали успешным и после незначительных доработок в ПУ «Нефтебурсервис» перешли к серийному производству станков-качалок. Их технические параметры соответствуют актуальным требованиям отечественной нефтедобычи и не уступают импортным образцам.

При эксплуатации механизированного фонда скважин в НГДУ «Речицанефть» используются приводы штанговых глубинных насосов румынского, российского, украинского и белорусского производства.

В нынешнем году в «Белоруснефти» планируют полностью отказаться от закупок дорогого импортного оборудования.

Постепенно в ПУ «Нефтебурсервис» наращивают мощности. Ожидается, что в 2021 году изготовят 48 станков-качалок.

Выпуск оборудования стал для ПУ «Нефтебурсервис» важным импортозамещающим кейсом. Приводы с успехом используются при механизированной добыче в «Белоруснефти».
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