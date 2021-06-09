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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСНЕФТЬ НАМЕРЕНА ПЕРЕЙТИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКОВ-КАЧАЛОК СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
14:32 09.06.2021
ГПО «Белоруснефть» планирует в 2021 году полностью перейти на использование станков-качалок собственного производства.
Как пишет портал neft.by, в конце мая в Белоруснефти изготовили уже сотый станок-качалку. Производством этого оборудования занимается одно из подразделений компании – ПУ «Нефтебурсервис».
Проект по организации производства СК-12-3000-5000 стартовал в 2015 году. Подготовка и реализация плана мероприятий заняли несколько месяцев. Главным в этом проекте стало обеспечение необходимыми материалами, технические возможности и профессионализм работников управления. В результате все получилось. После заводских испытаний в конце 2015 года начались опытно-промысловые работы. Первый станок-качалку собственного изготовления смонтировали на скважине № 42 Речицкого нефтяного месторождения.
Образец признали успешным и после незначительных доработок в ПУ «Нефтебурсервис» перешли к серийному производству станков-качалок. Их технические параметры соответствуют актуальным требованиям отечественной нефтедобычи и не уступают импортным образцам.
При эксплуатации механизированного фонда скважин в НГДУ «Речицанефть» используются приводы штанговых глубинных насосов румынского, российского, украинского и белорусского производства.
В нынешнем году в «Белоруснефти» планируют полностью отказаться от закупок дорогого импортного оборудования.
Постепенно в ПУ «Нефтебурсервис» наращивают мощности. Ожидается, что в 2021 году изготовят 48 станков-качалок.
Выпуск оборудования стал для ПУ «Нефтебурсервис» важным импортозамещающим кейсом. Приводы с успехом используются при механизированной добыче в «Белоруснефти».
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