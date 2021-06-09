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ЭКОНОМИКА РБ


ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В 2021 ГОДУ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РЯД НОВШЕСТВ


13:45 09.06.2021

Вступительная компания в 2021 году имеет определенные особенности и ряд новшеств. Об этом сегодня в ходе заседания госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании заявил вице-премьер Игорь Петришенко.

"Нынешняя вступительная кампания, как и в 2020 году, имеет определенные особенности, связанные с эпидемиологической ситуацией. Это надо учитывать в работе комиссии", - сказал вице-премьер, которого цитирует Telegram-канал Минобразования.

По его словам, в текущем году ЦТ пройдет в привычные для абитуриентов сроки - с 16 июня по 8 июля. В то же время в этом году есть и ряд новшеств. Так, до 15 июня продлены сроки выдачи абитуриентам пропусков для участия в ЦТ, на два дня продлен срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности. Цифровизированы процессы регистрации для прохождения ЦТ, оплаты регистрационного взноса, информирования приемными комиссиями абитуриента о допуске к вступительным испытаниям и результатах зачисления.

Как и в прошлом году, для проведения ЦТ будет открыт 41 пункт на базе 31 университета и 10 колледжей, а в резервные дни - по одному в каждой области и Минске.
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