Комитет Витебскоблимущество 8 июня на аукционе продал здание графской конюшни (памятник архитектуры XIX века), расположенной в д.Залесье Глубокского района.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, здание конюшни площадью 333 кв. м имеет статус историко-культурной ценности и расположено на территории бывшего усадебного комплекса графа Молле в деревне Залесье. До недавнего времени здание использовалось по прямому назначению местным сельхозпредприятием, а позже было передано районному предприятию ЖКХ.

Здание конюшни выставлялось на аукцион уже в 5-й раз, в том числе 2-й раз за базовую величину. В итоге было продано за 30 рублей единственному покупателю – минчанину. Вместе со зданием покупателю предоставляется земельный участок площадью 2 га.

Приобретенный объект покупатель планирует в будущем использовать под жилье. По условиям продажи покупатель должен провести реконструкцию в течение 24 месяцев с момента заключения договора купли-продажи.