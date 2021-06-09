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ЭКОНОМИКА РБ


ДВИГАТЕЛЬ ММЗ ПРОШЕЛ УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ШВЕЙЦАРСКОЙ МАШИНЕ


12:58 09.06.2021

На Минском моторном заводе успешно прошла тест-драйв швейцарская вакуумная уборочная машина ВКМ-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ММЗ, малолитражный четырехцилиндровый двигатель MMZ-4DTI благополучно заменил итальянский.

Замена двигателя производилась под индивидуальный заказ производителя коммунальной техники с последующей продажей на рынке России. Работы по переоборудованию велись, начиная с марта, специалистами трех бюро управления главного конструктора.

Задача стояла сложная. Швейцарская вакуумная уборочная машина работает только на гидравлике: гидравлический привод колес, подъема бункера, щеток, кроме того, много навесного оборудования. Здесь нет карданных валов, коробок передач. Понадобилось множество доработок конструкции мотора для его адаптации на машину. Заново изготовлены по особым техпараметрам многие детали, модифицированы системы охлаждения, питания, подключения, изменена схема расположения электрооборудования. Электронный блок управления машины состыковали с механическим топливным насосом двигателя. В результате совместного «мозгового штурма» найдены оригинальные решения непростых задач, не подпадающих под стандартные уравнения и правила в гидравлике.

Результаты тест-драйва показали высший результат. Все стендовые испытания мотор также прошел успешно. Двигатель адаптирован на машину идеально, все системы функционируют безотказно. Можно считать это настоящим успехом конструкторов ММЗ, показавших пример соединения отличного владения техническими вопросами и творческого подхода. Достижение особенно весомо, так как на новый вид техники адаптировали новый перспективный мотор. Минский моторный фиксирует большой спрос на MMZ-4DTI, который проявляют к нему производители из разных стран.

После обкатки на Минском моторном заводе подметальная машина будет отправлена производителю.
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