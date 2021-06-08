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ЭКОНОМИКА РБ


БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА СОСТАВЛЯЮТ ОКОЛО 30% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММ – МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ


12:12 09.06.2021

Бюджетные средства составляют около 30% от общего объема финансирования госпрограмм. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков.

"Ресурсы направляются на конкретные задачи, мы ориентируем каждый бюджетный рубль на конечный результат", - подчеркнул министр, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, высокоэффективными признаны госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Образование и молодежная политика", "Беларусь гостеприимная"."Конечно, очень важно проанализировать и проблемные вопросы. Есть предпосылки, сдерживающие строительство инфраструктуры. Ряд проблем связан с республиканскими и местными дорогами, мостами, вопросами мелиорации", - отметил Александр Червяков.

Он рассказал также о том, какие новации планируется внедрить в текущей пятилетке.

"Первая новация касается оценки эффективности госпрограмм. Результативность будем оценивать не только на уровне страны, но и на уровне каждого региона. Что касается второй новации, Министерство экономики разрабатывает цифровую платформу, которая помимо мониторинга выполнения госпрограмм будет включать опросы населения, как выполняются те или иные мероприятия. Такая цифровая платформа в полном объеме начнет работать в 2023 году", - сообщил он.
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