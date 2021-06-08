На начало 2021 года в Беларуси насчитывалось 3462 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщает Национальный статкомитет, за последние 10 лет их число увеличилось на 1020 хозяйств, или на 41,8%.

На 1 января 2021 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 247,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 170,6 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились в 2,1 раза, пахотные – в 2 раза.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 3,4 раза, в том числе продукции растениеводства – в 3,7 раза, животноводства – в 1,7 раза.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2020 году она составила 2,6% (в 2010 году – 1%): в производстве продукции растениеводства увеличилась с 1,6% до 5,1%, животноводства – с 0,3% до 0,5%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (свыше 70%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2020 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 295,2 тыс. тонн, картофеля – 390,3 тыс. тонн, овощей – 353,1 тыс. тонн, свеклы сахарной – 102,2 тыс. тонн.

Доля производства овощей в общереспубликанском объеме составила 20,2%, картофеля – 7,5%, зерна – 3,4%, свеклы сахарной – 2,5%. Доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3,3 раза, картофеля – в 3,8 раза, зерна – в 2,4 раза, свеклы сахарной – в 1,8 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2020 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по республике составил 0,7%, молока – 0,4%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 12,4%.