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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 500 СТУДЕНТОВ БГУ ПРОЙДУТ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ СТОЛИЦЫ


11:31 09.06.2021

Около 500 студентов БГУ пройдут трудовую деятельность на различных объектах столицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на протяжении летнего периода студенты ведущего вуза страны будут работать в педагогических, сельскохозяйственных, производственных и сервисных отрядах.

В нынешнем сезоне сформировано 40 отрядов, которые в связи со 100-летним юбилеем БГУ именуются в честь знаменитых деятелей университета. Так, в июне к работе приступили трудовые отряды: «Звездный» имени первого ректора БГУ В.И. Пичеты, «Папараць-кветка» имени Героя Социалистического Труда, ректора БГУ 1957–1972 годов А.Н. Севченко, Студенческий строительный отряд имени 100-летия Белорусского государственного университета и др.

В качестве вожатых обучающихся БГУ ждут в оздоровительных лагерях СОК «Бригантина», «Зеленый бор». Сельскохозяйственные отряды будут работать в учебно-опытном Республиканском унитарном предприятии «Щемыслица» БГУ, предприятиях «Агрокомбинат Ждановичи» и «Тепличный комбинат «Мачулищи»». Производственные и строительные отряды приглашены в компании «Атлант», «Стройтрест №35» и др.
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