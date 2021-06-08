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ЭКОНОМИКА РБ
ГИДРОИСПЫТАНИЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО КОНТУРОВ ЗАВЕРШИЛИСЬ НА ВТОРОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС
10:50 09.06.2021
В соответствии с программой этапа предпусковых наладочных работ, на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершены гидравлические испытания и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования первого и второго контуров реакторной установки. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
Согласно информации, этот технологический процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.
Гидроиспытания подтвердили прочность первого и второго контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов.
Следующим этапом пусконаладочных работ станет горячая обкатка реакторной установки, задача которой – подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах.
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