В соответствии с программой этапа предпусковых наладочных работ, на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершены гидравлические испытания и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования первого и второго контуров реакторной установки. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Согласно информации, этот технологический процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.

Гидроиспытания подтвердили прочность первого и второго контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов.

Следующим этапом пусконаладочных работ станет горячая обкатка реакторной установки, задача которой – подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах.