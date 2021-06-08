Лукашенко 8 июня подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи в 2021 году в размере Br710 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда президента. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документом утверждено решение совета специального фонда, в соответствии с которым более Br49 тыс. направлено на поддержку 145 представителей талантливой молодежи. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.