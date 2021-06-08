|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 10 ИЮНЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ МИНСКА МОЖНО СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫЙ ПЦР-ТЕСТ
09:57 09.06.2021
С 10 июня на железнодорожном вокзале Минска (левое крыло со стороны гостиницы) можно сделать ПЦР-тест по предварительной электронной записи.
Как сообщает сайт Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, для этого потребуется предоставить билет или другой документ, подтверждающий выезд, а также копию паспорта (страница с пропиской, страницы 31-33); документ, подтверждающий оплату.
Режим работы лаборатории следующий: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 12:00; технический перерыв с 12:00 до 13:00.
Выдача результатов исследований на следующий день после забора материала с 9:00 до 11:00. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00.
Для граждан Беларуси стоимость теста — 39,80 рубля, для иностранцев — 57,58 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2021
Курсы в банках
на 09.06.2021
Конвертация в банках
на 09.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте