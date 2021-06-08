С 10 июня на железнодорожном вокзале Минска (левое крыло со стороны гостиницы) можно сделать ПЦР-тест по предварительной электронной записи.

Как сообщает сайт Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, для этого потребуется предоставить билет или другой документ, подтверждающий выезд, а также копию паспорта (страница с пропиской, страницы 31-33); документ, подтверждающий оплату.

Режим работы лаборатории следующий: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 12:00; технический перерыв с 12:00 до 13:00.

Выдача результатов исследований на следующий день после забора материала с 9:00 до 11:00. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00.

Для граждан Беларуси стоимость теста — 39,80 рубля, для иностранцев — 57,58 рубля.